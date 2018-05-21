Сара Сампайо примерила гламурные образы в новой съемке: сочные фото

Португальская модель Сара Сампайо, которая также является одним из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, снялась в очередной фотосъемке для американского глянца Harper's Bazaar.

26-летняя звезда примерила три очень стильных и ярких образа, на фоне которых позировала анимированная героиня Эдна из мультфильма "Суперсемейка". Съемка собственно и была посвящена выходу новой ленты "Суперсемейка 2", премьера которой запланирована на 14 июня 2018 года.

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Автором фотоистории стал знаменитый фотограф Виктор Демаршелье. Сара Сампайо надела для фотосета стильные пальто, платья с яркими принтами и шляпу, принадлежащие модному бренду Marc Jacobs. Модная съемка происходила как в студии, так и на крыше многоэтажки.



Сара Сампайо для Harper’s Bazaar



Сара Сампайо для Harper’s Bazaar