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Сара Сампайо примерила гламурные образы в новой съемке: сочные фото

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Сара Сампайо для Harper's Bazaar
Сара Сампайо для Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Португальская модель Сара Сампайо, которая также является одним из "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret, снялась в очередной фотосъемке для американского глянца Harper's Bazaar.

26-летняя звезда примерила три очень стильных и ярких образа, на фоне которых позировала анимированная героиня Эдна из мультфильма "Суперсемейка". Съемка собственно и была посвящена выходу новой ленты "Суперсемейка 2", премьера которой запланирована на 14 июня 2018 года.

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Автором фотоистории стал знаменитый фотограф Виктор Демаршелье. Сара Сампайо надела для фотосета стильные пальто, платья с яркими принтами и шляпу, принадлежащие модному бренду Marc Jacobs. Модная съемка происходила как в студии, так и на крыше многоэтажки.


Сара Сампайо для Harper’s Bazaar


Сара Сампайо для Harper’s Bazaar


Сара Сампайо для Harper’s Bazaar

Теги: LifeStyle Мода
Источник: Harper’s Bazaar
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