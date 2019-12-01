Саркастические новости от Щура: зашкварное интервью Мендель. "Дом-монстр" терроризирует Подол

В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Наташе Влащенко. Которая работает генеральным продюсером на телеканале "Zik", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Снести "дом-монстр" на Подоле разрешил хозяйственный суд Киева.

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