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      Саркастические новости от Щура: зашкварное интервью Мендель. "Дом-монстр" терроризирует Подол

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      #@)₴?$0 с Майклом Щуром / 24 канал

      В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Наташе Влащенко. Которая работает генеральным продюсером на телеканале "Zik", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Снести "дом-монстр" на Подоле разрешил хозяйственный суд Киева.

      Также в выпуске:

      Зубатые бодигарды достопочтенного парнокопытного.

      Владимир Александрович Зеленский идет в ногу со временем благодаря всемирной сети Интернет.

      Разработчик Valve выпускает новую игру в серии Half-Life.

      Почему хейтспич в сторону Зеленского от Маруси Зверобой восприняли слишком серьезно?

      Кто же этот достопочтенный парнокопытный?

      В американской политике новая звезда! Его фамилию трудно произносить.

      В Верховной Раде исчезли молодые лица.

      Коллекторы выбивают деньги с помощью дикпиков.

      Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 декабря 2019 года:

       

      Расстреляли авто в центре Киева и убили малолетнего ребенка: подробности
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      Автор: Майкл Щур
      Теги: Новости Украины Новости Киева #@)₴?$0 с Майклом Щуром Юлия Мендель Слуга народа
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