Саркастические новости от Щура: зашкварное интервью Мендель. "Дом-монстр" терроризирует Подол
В свежем выпуске"#@)?$0 с Майклом Щуром" – прес-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала интервью Наташе Влащенко. Которая работает генеральным продюсером на телеканале "Zik", который связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком. Снести "дом-монстр" на Подоле разрешил хозяйственный суд Киева.
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Видео полного выпуска"#@)?$0 с Майклом Щуром" за 1 декабря 2019 года: