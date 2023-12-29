Делали очень долго: на что способна артустановка "Коалиция-СВ", которой Россия пугает Финляндию

В России запугивают, что разместят у границ Норвегии и Финляндии новые самоходные гаубицы "Коалиция-СВ". Это довольно специфическое оружие, которое по "мифичности" похоже на танк "Армата".

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, отметив, что САУ "Коалиция-СВ" – это еще одно "вундерваффе" наравне с другими новейшими образцами российского вооружения. Россия хвастается ею, но в бою ее пока не использует.

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Что известно о "Коалиции-СВ"

Как подчеркнул Катков, "Коалицию-СВ" делали очень долго. Все началось в нулевых или 2010-х годах с идеи создать систему, которая будет лучше западных артиллерийских систем, использующих снаряды калибра 155 миллиметров.

Любая 155-миллиметровая система перестреливает 152-миллиметровую. Тут физику не проведешь. В снарядах 155 миллиметров больше заряда, больше "камера" и т.д. Тогда в России даже думали перейти на снаряды калибра 155 миллиметров. Но остались на снарядах 152 миллиметра,

– отметил Катков.

"Коалицию-СВ" довольно долго делали. Сначала там планировали произвести двухствольную систему, чтобы выйти на 12 выстрелов в минуту. Но в конце концов это получилась просто новая "Мста" с более длинным стволом. Лишь буквально 2 месяца назад там рассказывали, что САУ прошла все испытания. Это далеко не та система, которую хотели в России.

Очевидно, количественное производство этих коалиций будет малым. Россия медленно производит артиллерийские системы. А сейчас сконцентрирована на восстановлении советских запасов. Это фактически будет "аналоговнет" как "Армата". Их сделают где-то 10 – 12 – 14 единиц, которые будут кататься по полигонам. А потом там будут рассказывать фантастические истории, как "Коалиция-СВ" "воюет",

– объяснил Катков.

Ситуация в России: коротко