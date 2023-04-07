Россия испытает массу неприятных ощущений: ВСУ с нетерпением ждут польские САУ Rak

Польша передает Украине три роты самоходных 120-мм минометов Rak. Украинские военные говорят, что такие САУ значительно усиливают возможности на поле боя.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. По его информации, часть САУ уже в Украине.

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САУ Rak защищают экипаж

Он отметил, что военные на передовой внимательно следят за помощью, которую Украина получает от наших союзников. Информация о передаче польских самоходных 120-мм минометов Rak была радостно принята нашими защитниками.

"Мы просили о них еще с первого дня войны. Самоходные минометы это круто – об этом знают все сидящие в окопах, потому что эти САУ защищены. Помню, как фонд "Повернись живым" покупал обычные пикапы с открытым кузовом, чтобы там перемещать минометы. Это тоже хорошо, но когда это самоходное, еще и бронированное средство – это гораздо лучше", – подчеркнул Сазонов.

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Он добавил, что с такими минометами враг получит массу неприятных ощущений. Также отметил, что погодные условия на фронте все равно мешают всем сторонам.

Конечно тем, кто сидит в окопах или ночует в блиндажах, такая погода неприятна, мягко говоря,

– заявил Сазонов, комментируя возможность ведения активных боевых действий в нынешней погоде.

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