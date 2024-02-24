Сбитие российского А-50У над Азовским морем: чем отличается этот самолет

Украинские военные сбили над Азовским морем российский самолет А-50У. Это модернизированная версия судна.

Но недавно российский модернизированный А-50 заступил на дежурство. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что борт проходил модернизацию тогда, когда украинские военные сбили первый самолет А-50. К слову, судно, которое сбили 23 февраля, имело позывной "Баян".

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"Еще один самолет фактически заступил на боевое дежурство. Точно не знаю, или это именно этот, но он проходил как раз модернизации. Его взяли, фактически, вернули обратно в войска", – сказал Мусиенко.

По его словам, россияне имели 3 таких самолета, которые проходили глубинный уровень модернизации. Говорится прежде всего об электронике – то есть о средствах наблюдения. А это – самое важное, что есть в этом самолете. К тому же оккупанты хвастались, что после модернизации эти борта видят чуть ли не на 500 – 700 километров.

Теперь их осталось 2. Они осуществляли полеты непосредственно и над Азовским морем, и над Черным, вплотную к оккупированным территориям Украины на Юге. Видят они даже с модернизацией не на 700 километров, а меньше,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

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