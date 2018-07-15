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Сборная Аргентины уволила главного тренера после провала на ЧМ-2018

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Сборная Аргентины уволила Хорхе Сампаоли
Сборная Аргентины уволила Хорхе Сампаоли

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) договорилось с главным тренером сборной Хорхе Сампаоли о разрыве контракта.

Сампаоли согласился пойти на уступки AFA и вместо положенных по контракту 8 млн долларов отступных получит 2 млн, информирует Marca.

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Договоренность между сторонами уже была достигнута, в ближайшее время ожидается официальное оформление разрыва соглашения.

Ранее сообщалось, что аргентинец может остаться у руля команды до Копа Америка-2019, после которого AFA могла уволить его без компенсации.

Напомним, что аргентинцы под руководством Хорхе Сампаоли провалили ЧМ-2018 в России, выиграв только один матч из четырех и вылетев в 1/8 финала от Франции (3:4).

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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