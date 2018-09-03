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Сборная Дании может не выйти на матчи Лиги нации, в федерации планируют собрать новую команду

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Сборная Дании по футболу
Сборная Дании по футболу

Между игроками сборной Дании и местной федерацией назревает скандал. Все может дойти до того, что футболисты не выйдут на ближайшие матчи против Словакии и Уэльса. Поэтому в федерации планируют собрать новую сборную.

Причиной этого стало то, что игроки требуют, чтобы им перечислили деньги за использование их имиджевых прав. В федерации отказываются это делать. В ответ футболисты заявили, что не планируют выходить на матчи Лиги наций против Словакии (5 сентября на выезде) и Уэльса (9 сентября дома). Они выставили ультиматум федерации, чтобы решить этот вопрос в ближайшие 18 часов, сообщает Sport.tv2

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После этого федерация разослала в местные клубы, в том числе и низших дивизионов, письма с просьбой предоставить игроков для сборной. Ведь если сборная Дании не выйдет на этот матч, на федерацию ожидают серьезные санкции, включая дисквалификацию из международных турниров.

Стоит добавить, что это не впервые игроки сборных Дании бойкотируют матчи своей сборной. В 2017 году футболистки женской сборной отказались выходить на матч против конкуренток из сборной Швеции в отборе на Кубок мира 2019 года. Тогда причиной тоже стали деньги – из-за изменения в структуре федерации, футболистки перестали считаться работницами федерации. Следовательно не получали деньги за свои матчи за сборную. Следовательно, за невыход на матч против Швеции им засчитали техническое поражение. Однако на следующий матч они все-таки вышли против Хорватии.

При этом данки – соперницы сборной Украины в группе в отборе на КС-2019. Однако украинки, которые во вторник, 4 сентября, сыграют матч со сборной Венгрии в Тернополе, потеряли шанс на выход на турнир.

Теги: Футбол Спорт Дания Лига наций
Источник: 24 Канал
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