Сборная Германии по футболу повторила антирекорд 40-летней давности

Сыграв вничью против Нидерландов (2:2) в рамках Лиги наций, Германия продлила свою безвыигрышную серию в официальных матчах до 5 игр.

Последний раз такая провальная серия у Немцев наблюдалась в сезоне 1978/79, тогда команда не знала вкуса побед в 6 поединках подряд, сообщает Gracenote.

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Отметим, что последний раз команда победила в официальной игре еще на чемпионате мира-2018, обыграв сборную Швеции (2:1).

Такие результаты привели к тому, что Германия заняла последнее место в группе Лиги наций и покинула элитный дивизион.

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