Сборная Германии по футболу повторила антирекорд 40-летней давности
Сыграв вничью против Нидерландов (2:2) в рамках Лиги наций, Германия продлила свою безвыигрышную серию в официальных матчах до 5 игр.
Последний раз такая провальная серия у Немцев наблюдалась в сезоне 1978/79, тогда команда не знала вкуса побед в 6 поединках подряд, сообщает Gracenote.
Читайте также: Германия сенсационно не сумела обыграть на своем поле Нидерланды в Лиге наций: видео
Отметим, что последний раз команда победила в официальной игре еще на чемпионате мира-2018, обыграв сборную Швеции (2:1).
Такие результаты привели к тому, что Германия заняла последнее место в группе Лиги наций и покинула элитный дивизион.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Свитолина не справилась с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович28 августа 2012 , 23:42
Как украинка Свитолина в драматичном матче пробилась в полуфинал теннисного турнира3 февраля 2017 , 15:50
Главный тренер Литвы: Мне всегда приятно приезжать в вашу прекрасную страну17 ноября 2014 , 19:57
В продажу поступили билеты на матч Украина - Испания20 августа 2015 , 13:56