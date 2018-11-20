11:43
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Сборная Германии по футболу повторила антирекорд 40-летней давности

      34 Читати новину українською
      Сборная Германии
      Сборная Германии

      Сыграв вничью против Нидерландов (2:2) в рамках Лиги наций, Германия продлила свою безвыигрышную серию в официальных матчах до 5 игр.

      Последний раз такая провальная серия у Немцев наблюдалась в сезоне 1978/79, тогда команда не знала вкуса побед в 6 поединках подряд, сообщает Gracenote.

      Читайте также: Германия сенсационно не сумела обыграть на своем поле Нидерланды в Лиге наций: видео

      Отметим, что последний раз команда победила в официальной игре еще на чемпионате мира-2018, обыграв сборную Швеции (2:1).

      Такие результаты привели к тому, что Германия заняла последнее место в группе Лиги наций и покинула элитный дивизион.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      30
      "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      сегодня , 10:01 "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      Артем Овдієнко 190
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1030
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 158
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2677
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Свитолина не справилась с экс-первой ракеткой мира Аной Иванович
       28 августа 2012 , 23:42
      Как украинка Свитолина в драматичном матче пробилась в полуфинал теннисного турнира
       3 февраля 2017 , 15:50
      Главный тренер Литвы: Мне всегда приятно приезжать в вашу прекрасную страну
       17 ноября 2014 , 19:57
      В продажу поступили билеты на матч Украина - Испания
       20 августа 2015 , 13:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук