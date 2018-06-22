Сборная Нигерии обыграла Исландию на Чемпионате мира

После матча сборных Исландии и Нигерии на Чемпионате мира ситуация в группе D стала еще более запутанной.

До матча Исландия имела одно очко, нигерийцы же предыдущую игру проиграли. После матча сборных Хорватии и Аргентины, где "клетчатые" обеспечили себе выход в плей-офф, набрав за два тура шесть очков, свой шаг к плей-офф могли сделать и исландцы. Для этого нужно было побеждать африканскую сборную.

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Однако нигерийцы в этом матче сыграли значительно лучше, чем в матче с хорватами. Команда атаковала всеми возможными способами, в то время как исландцы в матче выглядели растерянно.

Голы в матче (забитые и не забитые) команды отложили на второй тайм. Сначала нигерийцы вышли вперед благодаря быстрой атаке флангом, когда Мозес отдал пас на Муса, и форвард пробил мимо голкипера.

Второй гол тоже авторства Мусы. Однако на этот раз он сам на скорости прошел по флангу, обогнав защитника, вошел в штрафную, где обыграл вратаря и пробил по воротам, где на линии стояло двое игроков сборной Исландии. Форвард пробил мимо.

Исландцы свой шанс сократить счет имели возможность с пенальти, но с отметки промахнулся Сигурдсон.

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После этого матча Хорватия гарантировала себе выход из группы с первого места. За вторую путевку будут бороться сборные Исландии, Аргентины и Нигерии.

Нигерия – Исландия 2:0

Голы: Муса