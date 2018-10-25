Сборная Украины объявила состав на игры против Франции

Национальная сборная Украины по футзалу проведет два товарищеских матча против сборной Франции.

Главные тренеры сборных Франции и Украины – Пьер Джеки и Александр Косенко обнародовали составы команд на очные поединки между этими командами, которые состоятся во французском городе Рубе.

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Состав сборной Украины:

Вратари: Кирилл Ципун ("Продексим"), Дмитрий Литвиненко ("ЭРА-ПАК", Чехия).

Полевые игроки: Николай Грицына ("Сталица", Беларусь), Николай Белоцерковец, Петр Шотурма, Игорь Корсун (все – "Продексим"), Сергей Журба, Александр Педяш (оба – "ХИТ"), Николай Микитюк, Артем Фаренюк (оба – "Ураган"), Виталий Радевич, Олег Легендзевич (оба – "Энергия"), Дмитрий Сорокин ("Экономац", Сербия), Олег Еремин ("Титан").

Отметим, что поединки состоятся 30 и 31 октября в 20:30 по Киеву. Прямой трансляции этих встреч не запланировано.

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