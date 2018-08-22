Сборная Украины одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2019
Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу подряд в отборочном цикле чемпионата Европы-2019.
В Запорожье на арене "Юность" украинские волейболисты очень уверенно выиграли первую партию 25:15. Во втором сете подопечные Угиса Крастиньша сумели отыграться со счета 4:10 – 27:25. Третью партию украинцы выиграли уже без происшествий – 25:19 и общая победа 3:0.
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Таким образом, Украина одержала третью победу подряд и продолжила единолично возглавлять группу F. Следующий поединок "сине-желтые" проведут 25 августа снова против Венгрии.
Украина – Венгрия 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).
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Источник: 24 Канал
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