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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сборная Украины одержала третью победу подряд в отборе на Евро-2019

62 Читати новину українською
Сборная Украины по волейболу победила Венгрию
Сборная Украины по волейболу победила Венгрию / ФВУ

Мужская сборная Украины по волейболу одержала третью победу подряд в отборочном цикле чемпионата Европы-2019.

В Запорожье на арене "Юность" украинские волейболисты очень уверенно выиграли первую партию 25:15. Во втором сете подопечные Угиса Крастиньша сумели отыграться со счета 4:10 – 27:25. Третью партию украинцы выиграли уже без происшествий – 25:19 и общая победа 3:0.

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Таким образом, Украина одержала третью победу подряд и продолжила единолично возглавлять группу F. Следующий поединок "сине-желтые" проведут 25 августа снова против Венгрии.

Украина – Венгрия 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).

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Теги: Новости спорта Волейбол
Источник: 24 Канал
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