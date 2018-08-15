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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сборная Украины одержала уверенную победу в старте отбора на Евро-2019

52 Читати новину українською
Женская сборная Украины по волейболу
Женская сборная Украины по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу с победы начала отборочный цикл чемпионата Европы-2019.

В запорожском Дворце спорта "Юность" подопечные Гария Эгиазарова уверенно обыграли команду Норвегии – 3:0.

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Стартовый поединок на пути к финальной части чемпионата Европы подопечные Гария Эгиазарова провели удачно. Несмотря на отдельные ошибки, в целом наши девушки профессионально контролировали развитие событий на площадке, мощно добавляя в нужные моменты.

Победа украинской сборной предвиделась изначально, поскольку в нынешнем континентальном рейтинге ее отделяет от Норвегии солидный 21 пункт (14 против 35) и, к тому же, сегодня потомки викингов представляют собой достаточно молодой коллектив. Самая старшая в нем – 27-летняя капитан Мариан Кнудсен, другие же девушки преимущественно 1996-2000 годов рождения. Поэтому в пользу "сине-желтых" свидетельствовал не только значительно более высокий класс, но и опыт.

22 августа сборная Украины сыграет в Запорожье со сборной Греции. На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды группы.

Украина – Норвегия 3:0 (25:16, 25:10, 25:19)

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Теги: Новости спорта Волейбол
Источник: 24 Канал
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