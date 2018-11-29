Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА после разгромного поражения Словакии

На сайте ФИФА опубликован обновленный рейтинг национальных сборных. Несмотря на довольно неоднозначное окончание футбольного года для сборной Украины, "сине-желтые" опустились в рейтинге.

Теперь украинцы занимают 28-е место. В предыдущем рейтинге они были 27-и. На этот раз "сине-желтые" пропустили впереди себя сборную Словакии, от которой потерпели разгромное поражение в матче Лиги наций.

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Стоит отметить, что в топ-10 с момента предыдущего рейтинга произошло лишь одно изменение – Португалия обошла Уругвай и поднялась на шестую позицию. На первом месте по-прежнему сборная Бельгии. Действующие чемпионы мира французы лишь вторые. Сборная Бразилии на третьей строчке. Далее следуют Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.