Сборная Украины отправилась на матч Лиги наций в Чехию: фото

Национальная сборная Украины 5 августа утром вылетела в Чехию, где сыграет против национальной сборной этой страны свой стартовый матч в Лиге наций.

Проведя мини-сбор в Киеве, национальная команда Украины улетела в Чехию, где уже в четверг, 6 сентября, дебютирует в Лиге наций.

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В составе украинской делегации 24 футболиста. Владимир Шепелев отбыл в расположение молодежной сборной, которая 7-го и 11 сентября в Запорожье сыграет два поединка отборочного цикла Евро-2019 (U-21) против Латвии и Андорры.



Сборная Украины готовится к вылету в Чехию

Отметим, что в последний момент призвали в сборную Евгения Селезнева, который заменил травмированного Артема Беседина. Также из второго испанского дивизиона был вызван и включен в резервный список защитник Василий Кравец ("Луго").

Напомним, что первые матчи в Лиге наций сборная Украины сыграет 6-го и 9 сентября. В эти дни команда Андрея Шевченко встретится с Чехией и Словакией.

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