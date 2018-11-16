Сборная Украины отправилась на заключительные матчи Евроотбора: состав команды
Национальная женская сборная Украины по баскетболу 16 ноября отправилась на матчи 5-го и 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы со сборными Болгарии (17 ноября, София) и Испании (21 ноября, Мелилья).
Главный тренер команды Горан Бошкович вызвал в расположение 13 исполнителей, а накануне отлета сообщил о своем решении оставить дома Веронику Любинець. Так в окончательную заявку на матчи с болгарками и испанками вошло 12 игроков.
Читайте также: "Атланта" Леня потерпела разгромное поражение в НБА от "Денвера": видео моментов матча
Состав женской сборной Украины по бакетболу на матчи Евроотбора
Защитники:
Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);
Деандре Мосс ("Авенида", Испания)
Елена Самбурская ("Познань", Польша)
Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина).
Форварды:
Людмила Науменко ("Чукрова", Турция);
Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша)
Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);
Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словакия)
Вита Горобец ("Намур", Бельгия)
Александра Радулович ("Чайка", Украина).
Центровые:
Таисия Удоденко ( "Слеза", Польша)
Мириам Уро-Ниле ( "Энерго", Польша).
Поскольку межматчевая пауза составляет четыре дня, а следующий поединок после Софии состоится в испанском городе Мелилья, было принято решение не возвращаться после первого поединка в Софии в Украину. Из столицы Болгарии украинки осуществят трансфер до места проведения матча с испанками.
Сейчас в группе F отборочного турнира сборная Украины занимает второе место, лидируют испанки. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы квалифицируются победители восьми групп. Еще шесть путевок получат обладатели вторых мест по лучшим показателям.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24