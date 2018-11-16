Сборная Украины отправилась на заключительные матчи Евроотбора: состав команды

Национальная женская сборная Украины по баскетболу 16 ноября отправилась на матчи 5-го и 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы со сборными Болгарии (17 ноября, София) и Испании (21 ноября, Мелилья).

Главный тренер команды Горан Бошкович вызвал в расположение 13 исполнителей, а накануне отлета сообщил о своем решении оставить дома Веронику Любинець. Так в окончательную заявку на матчи с болгарками и испанками вошло 12 игроков.

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Состав женской сборной Украины по бакетболу на матчи Евроотбора

Защитники:

Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);

Деандре Мосс ("Авенида", Испания)

Елена Самбурская ("Познань", Польша)

Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина).

Форварды:

Людмила Науменко ("Чукрова", Турция);

Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша)

Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);

Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словакия)

Вита Горобец ("Намур", Бельгия)

Александра Радулович ("Чайка", Украина).

Центровые:

Таисия Удоденко ( "Слеза", Польша)

Мириам Уро-Ниле ( "Энерго", Польша).

Поскольку межматчевая пауза составляет четыре дня, а следующий поединок после Софии состоится в испанском городе Мелилья, было принято решение не возвращаться после первого поединка в Софии в Украину. Из столицы Болгарии украинки осуществят трансфер до места проведения матча с испанками.

Сейчас в группе F отборочного турнира сборная Украины занимает второе место, лидируют испанки. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы квалифицируются победители восьми групп. Еще шесть путевок получат обладатели вторых мест по лучшим показателям.

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