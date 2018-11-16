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      Сборная Украины отправилась на заключительные матчи Евроотбора: состав команды

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      Женская сборная Украины по баскетболу
      Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

      Национальная женская сборная Украины по баскетболу 16 ноября отправилась на матчи 5-го и 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы со сборными Болгарии (17 ноября, София) и Испании (21 ноября, Мелилья).

      Главный тренер команды Горан Бошкович вызвал в расположение 13 исполнителей, а накануне отлета сообщил о своем решении оставить дома Веронику Любинець. Так в окончательную заявку на матчи с болгарками и испанками вошло 12 игроков.

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      Состав женской сборной Украины по бакетболу на матчи Евроотбора

      Защитники:
      Алина Ягупова ("Чукурова", Турция);
      Деандре Мосс ("Авенида", Испания)
      Елена Самбурская ("Познань", Польша)
      Арина Белоцерковская ("Франковск", Украина).

      Форварды:
      Людмила Науменко ("Чукрова", Турция);
      Екатерина Рымаренко ("Люблин", Польша)
      Анна Ольховик ("Киев-Баскет", Украина);
      Ольга Яцковець ("Ружомберок", Словакия)
      Вита Горобец ("Намур", Бельгия)
      Александра Радулович ("Чайка", Украина).

      Центровые:
      Таисия Удоденко ( "Слеза", Польша)
      Мириам Уро-Ниле ( "Энерго", Польша).

      Поскольку межматчевая пауза составляет четыре дня, а следующий поединок после Софии состоится в испанском городе Мелилья, было принято решение не возвращаться после первого поединка в Софии в Украину. Из столицы Болгарии украинки осуществят трансфер до места проведения матча с испанками.

      Сейчас в группе F отборочного турнира сборная Украины занимает второе место, лидируют испанки. Напрямую в финальную стадию чемпионата Европы квалифицируются победители восьми групп. Еще шесть путевок получат обладатели вторых мест по лучшим показателям.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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