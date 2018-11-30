Сборная Украины отправилась в Испанию после победы над чемпионами Европы

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу продолжает свой путь в отборе на чемпионат мира, причем продолжает, как в прямом, так и в переносном смысле.

После эффектной победы над чемпионами Европы словенцами команда Евгения Мурзина отправилась в Испанию, где сыграет против местной национальной сборной, пишет Федерация баскетбола Украины.

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Наших ребят ждет долгая дорога: в 6:30 команда вылетела из Запорожья в Киев. Из столицы команда вылетает в Барселону, там сборную ждет еще одна пересадка и последний перелет на Тенерифе, где и состоится игра против Испании.

Под вопросом участие в матче атакующего защитника Александра Кобца, который получил травму колена в конце матча из Словении, покинул лагерь команды Павел Крутоус. Иссуф Санон, как сообщил Евгений Мурзина после игры со Словенией, вернулся в лагерь Олимпии.

Напомним, что матч Испания – Украина будет принимать "Сантьяго Мартин Арена", которая находится в городе Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна. Поединок состоится 2 декабря в 19:00.

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