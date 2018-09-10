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Сборная Украины первый домашний матч в квалификации Евро-2020 сыграет во Львове

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Украина сыграет на "Арене Львов" в марте 2019 года
Украина сыграет на "Арене Львов" в марте 2019 года / ФФУ

Первый матч на своем поле в отборочном турнире Евро-2020 национальная команда Украины проведет во Львове на местной "Арене Львов". Игра состоится в марте 2019 года.

Такое обещание львовским болельщикам дал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко со сцены фан-зоны перед началом матча Лиги наций Украина – Словакия, который состоялся на "Арене Львов" при пустых трибунах.

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Добавим, что имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года, когда состоится жеребьевка в Дублине.

Матчи первых двух туров квалификации Евро-2020 запланированы на период с 21-го по 26 марта 2019 года. Один из них может быть домашним для сборной Украины, потому состоится во Львове.

До этого сборная проведет еще как минимум один официальный матч в Украине – 16 октября против Чехии в Харькове на ОСК "Металлист".

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Теги: Новости Львова Сборная Украины по футболу Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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