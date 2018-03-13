Сборная Украины по биатлону не примет участие в Кубке мира в России

Сборная Украины по биатлону не примет участия в 9-м этапе Кубка мира, который пройдет в России в Тюмени.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

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Он сегодня встретился с президентом Федерации биатлона Украины Владимиром Бринзаком. Во время встречи была обсуждена ситуация, которая сложилась вокруг проведения последнего этапа Кубка мира по биатлону.

Было принято совместное решение – сборная Украины не будет принимать участие в девятом этапе Кубка мира в Тюмени,

– сообщил Жданов.

Добавил, что "государство не имеет права вмешиваться в деятельность спортивных федераций, как отдельных общественных организаций, но все правила имеют исключения".

"Поскольку речь идет о стране-агрессоре, стране, которая систематически пренебрегает международным законодательством, в том числе в сфере спорта, не соблюдает антидопинговых правил", – сказал он.

Стоит добавить, что американские биатлонисты первыми заявили, что они не будут участвовать в этапе Кубка мира в российской Тюмени. Все из-за допинговых скандалов. Такую же позицию высказали и чешские спортсмены.