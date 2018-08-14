Сборная Украины по легкой атлетике вернулась после чемпионата Европы-2018
Сборная Украины по легкой атлетике прибыла на родину, где их встречали официальные лица во главе с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым, родные, а также сотни болельщиков.
Украинская сборная привезла багаж из семи медалей, среди которых 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых, пишет Xsport.
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Обладателями золотых медалей стали:
Марьян Закальницький – в ходьбе на 50 км;
Наталья Прищепа – в беге на 800 м.
Серебряные медали завоевали:
Алина Цвилий – в ходьбе на 50 км;
Анна Рыжикова – в беге на 400 м с барьерами;
Марина Бех – в прыжке в длину.
Бронзовые медали взяли:
Сергей Никифоров – в прыжке в длину;
Ольга Ляхова – в беге на 800 м.
Следующий чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Париже в 2020 году.
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