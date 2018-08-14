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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сборная Украины по легкой атлетике вернулась после чемпионата Европы-2018

22 Читати новину українською
Сборная Украины по легкой атлетике
Сборная Украины по легкой атлетике / Константин Клименко

Сборная Украины по легкой атлетике прибыла на родину, где их встречали официальные лица во главе с министром молодежи и спорта Украины Игорем Ждановым, родные, а также сотни болельщиков.

Украинская сборная привезла багаж из семи медалей, среди которых 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых, пишет Xsport.

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Обладателями золотых медалей стали:

Марьян Закальницький – в ходьбе на 50 км;

Наталья Прищепа – в беге на 800 м.

Серебряные медали завоевали:

Алина Цвилий – в ходьбе на 50 км;

Анна Рыжикова – в беге на 400 м с барьерами;

Марина Бех – в прыжке в длину.

Бронзовые медали взяли:

Сергей Никифоров – в прыжке в длину;

Ольга Ляхова – в беге на 800 м.

Следующий чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Париже в 2020 году.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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