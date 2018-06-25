Сборная Украины по пляжному футболу выиграла свою группу в отборе Евролиги

Сборная Украины триумфально позагорала в Баку. Наша национальная команда по пляжному футболу сумела выиграть свою группу в первом отборочном этапе Евролиги.

Ни одному из трех соперников не удалось обыграть желто-голубых.

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В первом матче подопечные Евгения Вареницы одолели швейцарцев 5:4. Далее уже в серии пенальти капитулировали итальянцы. Ну а в заключительном поединке группы украинская сборная переиграла Германию 4:3.



Сборная Украины одержала победу в пляжном футболе



Главным героем в составе нашей команды стал Александр Корнийчук, который отмечался в каждом из трех поединков, в общем забив 5 голов. Так украинцы стали победителями своей группы и теперь сыграют в следующем этапе отбора. Напомним, который состоится он в Португалии с 6-го по 8-ое июля 2018 года.

К слову, украинская теннисистка Екатерина Бондаренко начала с победы выступление на турнире в Истборне в Великобритании. Она выходит во второй круг турнира в Истборне, где встретится с восьмой ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.