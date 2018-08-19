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Сборная Украины по волейболу одержала волевую победу над Македонией в отборе на Евро-2019

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Сборная Украины по волейболу
Сборная Украины по волейболу / Федерация волейбола Украины

Сборная Украины по волейболу в матче против Македонии проигрывала 2:0 на выезде. И в итоге команда сумела переломить ход поединка и выиграть противостояние.

Македония – Украина 2:3 (27:25, 26:24, 20:25, 20:25, 12:15)

По сравнению с первым матчем Угис Крастиньш сделал две замены: вместо Олега Шевченко до Скопье полетел Тимофей Полуян (правда, на паркете он так и не появился), а Дмитрия Виецкого в старте заменил Владимир Тевкун. И именно его мощные удары стали для хозяев площадки неприятным сюрпризом. Поэтому вскоре наши повели – 12:8. Но тут очень вовремя на полную заголосила "пушка" лучшего бомбардира македонцев николая Георгиева. В принципе, этого стоило ожидать, поскольку в предыдущем матче с венграми он записал в свой актив целых 42 очка! Но украинцы этот момент почему-то упустили. И из девяти ударов Георгиева меткими оказались семь. Бомбардира хорошо поддержал Александар Ляфтов, а еще подопечные Никогда Матьяшевича хорошо воспользовались восемью ошибками "сине-желтых". И таки "выцарапали" первый сет.

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Во втором борьба также происходила, что называется, на встречных курсах. Теперь Георгиев отличился уже девять раз, правда, из 15 попыток. А атакующий пыл Тевкуна поддержал Дмитрий Терьоменко (набрали за партию по 7 очков). И помог превратить счет 15:17 в 20:17.

Казалось, еще чуть-чуть... Однако в ответ македонцы сумели отличиться четыре раза подряд и, в конце концов, снова достигли своего на "больше-меньше".

Запахло "жареным". Однако наши ребята не расклеились. В третьем сете, совместными усилиями, им удалось закрыть Георгиева, а результативная вспышка Яна Ерещенко заставила оппонентов смириться с конечными "минус 5".

Но о кардинальном переломе в поединке речь не шла. Македонцы сумели перестроиться, в атаках сделали ставку на Ляфтова и длительное время вели 2-4 очка. Но Угис Крастиньш таки недаром прибег сразу к трем заменам. Они действительно стали знаковыми. Связующем Владиславу Диденко удалось привнести в нападении, так сказать, свежую струю, Юрий Семенюк добавил надежности блокам, а Дмитрий Виецкий "забомбардировал" соперников мощными диагональными ударами. И тревожные 13:16 вскоре продолжились значительно улучшающими настроение пятью набранными очками подряд – 23:19, а за тем и необходимостью продолжить борьбу на тай-брейке.

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Этот игровой отрезок начался отчаянным рывком македонцев из последних сил – 5:2, а закончился настоящим бенефисом Виецкого, который "прошивал" чужие блоки словно нож по маслу. Итак – 15:12 и, после почти двух с половиной часов жесткого противостояния, очень важная турнирная победа осталась за подопечными Угиса Красиньша!

Стоит добавить, что у Македонии лучшим бомбардиром снова стал Никола Георгиев (25 очков), а среди украинцев больше всего отличились Ян Ерещенко (19 очков), Владимир Тевкун (15), Дмитрий Терьоменко и Дмитрий Виецкий (по 14), Алексей Клямар (13) и Юрий Семенюк (8).

Матч Швейцария – Венгрия состоится 19 августа, а 22 августа венгерских волейболистов будут "экзаменировать" в Запорожье уже украинцы.

По материалам Федерации волейбола Украины

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Теги: Новости спорта Волейбол
Источник: 24 Канал
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