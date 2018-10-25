Сборная Украины поднялась на две позиции в обновленном рейтинге ФИФА

25 октября ФИФА обновила мировой рейтинг национальных сборных, в котором Украина занимает 27-ю строчку, имея 1490 баллов.

После домашней победы над Чехией в Лиге наций УЕФА (1:0) и ничьей в контрольном матче в Италии (1:1) коэффициент "сине-желтой" сборной увеличился на 15 пунктов.

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Лидирует в мировой классификации Бельгия, которая ранее делила первую строчку с Францией. Еще одно изменение в первой десятке – Англия обошла Уругвай и теперь входит в топ-5.

Что касается соперников по Лиге наций, то Словакия опустилась на 2 позиции (28), Чехия – на одну (48).

Обновленный рейтинг ФИФА

Напомним, что по новым правилам на рейтинг ФИФА влияют не только результаты команд и значения матча (официальный или товарищеский), но и сила соперника, а также разница между реальным и ожидаемым итогом игры.

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