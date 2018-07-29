Сборная Украины получила весь комплект наград в последний день чемпионата мира по гребле

В Болгарии завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодежи (U-23) и юниоров. Во всяком случае в той части, где принимали участие украинские спортсмены.

В байдарках-четверках (U-23) Дмитрий Даниленко / Дмитрий Костышев / Олег Кухарик / Денис Лахман были вторыми в полуфинале и стали третьими в финале. Это вторая бронзовая награда Украины на этом чемпионате мира, пишет Prosport.

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Также проявила себя юниорская каноэ-четверка Дмитрий Озимок / Александр Яцюк / Павел Семенюк / Илья Шаргородский. Третье место в полуфинале они обменяли на серебро в финале. К сожалению, пол-секунды они проиграли российскому экипажу, но все равно эта медаль оказалась наивысшим достижением украинцев.

Главный удар был нанесен украинцами в соревнованиях байдарок-одиночек (U-23), куда Олег Кухарик пробился с первым временем в предварительном заплыве и с первым же результатом финишировал в финале. Причем в половине дистанции он шел только четвертым, а в итоге привез серебряному призеру почти целую секунду.

Таким образом, сборной Украины на этих соревнованиях удалось 4 раза подняться на пьедестал почета.

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