Сборная Украины провела фотосессию перед началом чемпионата Европы

28 июля мужская юниорская сборная Украины проведет свой первый матч на чемпионате Европы. Команда Дмитрия Маркова стартует поединком против сборной Финляндии.

В рамках подготовки к турниру наши юниоры провели серию спаррингов, в частности на зарубежных турнирах в Грузии, Франции и Италии.

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По мнению букмекеров лучшие шансы на победу имеют финны. Коэффициент – 1,30. Шансы сборной Украины на победу расцениваются с коэффициентом 3.55.

Напомним, что в плей-офф выходят все четыре команды из группы, победители раунда топ-16 (1/8 финала) продолжают борьбу за трофей, а команды, которые проигрывают – за сохранение прописки в элитном дивизионе А. Вылетают в Дивизион В три команды, занявшие на турнире последние 14, 15 и 16 места.

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