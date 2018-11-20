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      Сборная Украины провела первую тренировку в Испании перед важным матчем: фото

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      Женская сборная Украины по баскетболу
      Женская сборная Украины по баскетболу / ФБУ

      Женская национальная сборная Украины по баскетболу прибыла в Мелилью, где 19 ноября провела первую тренировку накануне игры 6-го тура квалификации Евробаскета-2019, в рамках которой команда Горана Бошковича будет противостоять лидерам группы сборной Испании.

      Накануне игры наша сборная занимает второе место в квартете и, в случае победы с разницей в 5 и больше очков, выиграет свою группу. Также украинки имеют хорошие шансы на выход в финальную часть Евробаскета, как одна из шести лучших команд среди тех, что займут вторые места в восьми группах.

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      При определении мест в этом рейтинге учитываются очки команды, разница набранных и пропущенных очков, набранные очки. Сейчас Украина четвертая в этом списке по разнице очков. После четырех побед в пяти матчах имеем положительный баланс в 121 очков.

      Сборная Испании уже гарантировала себе участие в финальном турнире. Зато для нашей команды встреча приобрела решающее значение. Так тчо для сборной Украины крайне важно получить в Испании максимально положительный результат.


      Сборная Украины потренировалась перед матчем с Испанией / ФБУ

      Напомним, что матч Испания – Украина состоится 21 ноября. Начало встречи – в 21:00.

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      Теги: Спорт Сборная Украины по баскетболу Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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