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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сборная Украины разгромно уступила Португалии на юношеском Чемпионате Европы по футболу

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Сборная Украины разгромно уступила Португалии на юношеском Чемпионате Европы по футболу

Сборная Украины U19 на Чемпионате Европы в полуфинале была разгромлена сверстниками из Португалии. Окончательный счет матча пиренейцы установили уже на тридцатой минуте матча.

Первый гол сборная Украины пропустила уже на второй минуте матча, когда самым быстрым в нашей штрафной площадке оказался Педро Корреа.

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После этого сборная Украины потеряла одного из своих лидеров – из-за травмы поле покинул Владислав Супряга.

Четыре следующие гола украинцы пропустили с девятнадцатой до тридцатой минуты. Дубли оформили Филипп и Тринкау. Каждый раз ошибалась оборона сборной Украины.

"Сине-желтые" не имели чем ответить на это (за первый тайм они лишь трижды пробивали по воротам соперника, в то время как португальцы нанесли 17-ть ударов).

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Во втором тайме игра выровнялась. Португальцы берегли силы, украинцы и в дальнейшем не могли ничего опасного показать впереди. Поэтому матч так и закончился с разгромным счетом. Португальцы выходят в финал. Украинцы же покидают турнир.

Украина U-19 – Португалия U-19 0:5

Голы: Корреа, 2, Филипп, 19, 21, Тринкау, 28, 30

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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