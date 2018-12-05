Сборная Украины сыграла вничью с сильнейшей командой Европы

Сборная Украины по футзалу провела вничью первый товарищеский матч против сборной Португалии.

Португалия – Украина 2:2

Голы: Кардинал, 5 – Грицина, 24 (авт.), Сорокин, 36, Микитюк, 38

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Уступая по ходу встречи с результатом 0:2, подопечные Александра Косенко сумели догнать соперника на последних минутах и закончили поединок против команды Жоржа Браза с ничейным результатом, сообщает Ассоциация футзала Украины.

Начало встречи выдалось не слишком удачным для нашей команды. Уже на 5-й минуте мячом в составе хозяев отметился Фернандо Кардинал. В конце концов, в течение первой половины поединка это взятие ворот так и осталось единственным.

Впрочем, неудачно начали "желто-синие" и второй тайм. Автоголом отличился Николай Грицына. Самой интересной и приятной для украинцев в матче стала последняя пятиминутка. На 36-й минуте Дмитрий Сорокин отквитал один мяч для нашей команды.

За 60 секунд после этого Александр Косенко взял минутный перерыв и это дало свои плоды. Украинцы пошли в атаку с пятым полевым и на 38-й минуте взятие ворот на свой счет записал Николай Микитюк, отметившись дебютным голом в футболке национальной команды.

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После этого украинцы продолжили играть по той же схеме, но выйти вперед не сумели. За 45 секунд до завершения после тайм-аута от Жоржа Браза соперники обменялись ролями и в искусственной большинстве заключительные секунды проводили португальцы. Впрочем, счет на табло не изменился. Поэтому, 2:2 – первое противостояние между сборными завершилось ничейным результатом.

Напомним, следующая очная встреча между командами состоится уже в среду, 5 декабря. Начало – в 21:00 по Киеву

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