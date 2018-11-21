Сборная Украины во второй раз уступила Испании в квалификации Евробаскета-2019

Женская сборная Украины по баскетболу уступила Испании в заключительном матче квалификации к Евробаскету-2019.

Испания – Украина 84:71 (21:14, 18:18, 22:24, 23:15)

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Сборная Украины неудачно начала матч, позволив испанкам стартовать с рывка 10:0. Хозяйки свободно чувствовали себя в краске и реализовали 4 из 8 трехочковых за четверть. Немного подтянула нашу команду Мосс, которая набрала за первую десятиминутку 7 баллов, однако десятиминутку "+7" выиграли подопечные Лукаса Мондело, которым существенно помог стартовый рывок.

Во второй четверти нашим девушкам удалось выровнять игру и благодаря двум подряд точным трехочковым от Радулович сократить отставание до 2 баллов, однако испанки вовремя ответили своим мини-рывком и сумели сохранить преимущество в счете.

Старт третьей четверти остался за испанками, которые быстро получили двухзначное преимущество, однако вовремя включилась в нападение Ягупова, которая наконец-то добавила на чужой половине площадки и помогла украинской сборной не отпустить испанок в отрыв.

Подопечные Бошковича удачно начали заключительную десятиминутку и вновь сократили отставание до минимума, но дожать более мобильных хозяек нашим девушкам не удалось. Испанки вновь вернули себе более комфортное преимущество, а эндван Домингес, а также лей-ап и три очка от Ндоур сняли все вопросы в этом матче за полторы минуты до его окончания.

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Испания во второй раз победила Украину в этом отборе на чемпионат Европы-2019, выиграв домашний матч со счетом 84:71. Команда Лукаса Мондело заняла первое место с 6 победами, а Украины выиграла 4 из 6 поединков квалификации и в итоге стала второй.

Отметим, что наша команда сохраняет неплохие шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы-2019, как команда, которая войдет в 6 лучших команд, которые займут вторые места в своих группах.

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