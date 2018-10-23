11:36
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Сборная Украины выиграла третье золото на Играх Непобежденных

      61 Читати новину українською
      Александр Гавриленко выиграл золотую медаль на Играх Непобежденных
      Александр Гавриленко выиграл золотую медаль на Играх Непобежденных / Министерство обороны Украины

      Во вторник, 23 октября, сборная Украины одержала третью золотую награду на Играх Непобежденных в Сиднее.

      Золотую награду по пауэрлифтингу в среднем весе одержал украинский ветеран Александр Гавриленко. После двух попыток он выполнил упражнение и не оставил ни единого шанса соперникам.

      "Для меня лично очень приятно получить золото для своей для страны. Главное – никогда не сдаваться, ведь то, что нас не убивает, делает нас сильнее", – сказал после награждения Александр Гавриленко.

      Читайте также: "Мы сильная нация": украинец признался, кому посвятил победу на "Играх непобежденных"

      Напомним, до этого на Invictus Games два золота украинцы выиграли в дисциплине гребля на тренажерах.

       

      Теги: Спорт Игры непокоренных
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      ХК "Донбасс" второй раз в сезоне уступил минскому ХК "Динамо"
       28 декабря 2012 , 09:44
      Хиршер и Мазе упрочили лидерство на Кубке мира по горным лыжам
       14 января 2013 , 08:44
      Большая зарплата опасна, а талантов даром не отдают
       5 января 2014 , 14:05
      Футболисты "Аякса" вышли на матч вместе с матерями (ВИДЕО)
       10 мая 2015 , 23:12
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук