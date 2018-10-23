Сборная Украины выиграла третье золото на Играх Непобежденных
Во вторник, 23 октября, сборная Украины одержала третью золотую награду на Играх Непобежденных в Сиднее.
Золотую награду по пауэрлифтингу в среднем весе одержал украинский ветеран Александр Гавриленко. После двух попыток он выполнил упражнение и не оставил ни единого шанса соперникам.
"Для меня лично очень приятно получить золото для своей для страны. Главное – никогда не сдаваться, ведь то, что нас не убивает, делает нас сильнее", – сказал после награждения Александр Гавриленко.
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Напомним, до этого на Invictus Games два золота украинцы выиграли в дисциплине гребля на тренажерах.
Источник: 24 Канал
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