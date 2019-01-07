Сборная Украины выступит сильнейшим составом на Кубке Федерации

Федерация тенниса Украины официально объявила состав женской сборной, которая будет принимать участие в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

На этот раз Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Надежда Киченок, а также дебютантка турнира Даяна Ястремская.

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В роли капитана украинской команды выступит Михаил Филима, а менеджером стала Ольга Савчук, которая в прошлом сезоне завершила карьеру в WTA-туре и сборной.

По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).

Напомним, что матчевая встреча пройдет в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны 6-9 февраля 2019 года.

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