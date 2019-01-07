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      Сборная Украины выступит сильнейшим составом на Кубке Федерации

      24 Читати новину українською
      Женская сборная Украины по теннису
      Женская сборная Украины по теннису

      Федерация тенниса Украины официально объявила состав женской сборной, которая будет принимать участие в матчах первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

      На этот раз Украину представят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Надежда Киченок, а также дебютантка турнира Даяна Ястремская.

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      В роли капитана украинской команды выступит Михаил Филима, а менеджером стала Ольга Савчук, которая в прошлом сезоне завершила карьеру в WTA-туре и сборной.

      По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).

      Напомним, что матчевая встреча пройдет в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны 6-9 февраля 2019 года.

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      Теги: Даяна Ястремская Леся Цуренко Елина Свитолина Марта Костюк Теннис Спорт
      Источник: 24 Канал
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