"Ядерного удара россии в ближайшие полгода не будет": при чем здесь мобилизация

В россии надеются в ближайшее время остановить наступление ВСУ на Востоке и на юге Украины. Под эту задачу кремль объявил о проведении мобилизации.

Все это означает, что в Москве пока серьезно не рассматривают возможности для ядерных ударов по Украине. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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Ядерная ширма

Эксперт убежден, что кремль будет пытаться выжимать максимум из мобилизационного ресурса, прежде чем начнет думать о реальном применении ядерного оружия.

В ближайшие полгода исключен любой ядерный удар со стороны россии по территории Украины. Они пошли по пути мобилизации. Это сотни тысяч рекрутированных, отправленных в воинские части, на фронт, полигоны и тренировочные центры. Это еще две такие армии, которые на нас напали. Это очень серьезно увеличит количество атакующих нас оккупантов,

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, россияне не зря подняли огромное количество россиян на войну, из которых формируют дополнительные армии. Все потому, что в ближайшее время их будут бросать на фронт для того, чтобы остановить наступление ВСУ.

"Несмотря на то, что наши ВСУ ведут наступательную операцию на границе Донецкой и Харьковской областей, вместе с тем, в центре Донбасса вокруг Бахмута россияне продолжают вести свою наступательную операцию, пытаясь захватить город, превращая его в руину", – добавил аналитик.

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Временная тактика

По словам Солонтая, путин будет пытаться присылать все новые и новые резервы и только через полгода, когда убедится, что все напрасно, и что россия убила огромное количество своих солдат, только после этого вернется к своим угрозам.

Угроз будет еще много. Теперь они будут угрожать в легком варианте, отправляя его в мировую повестку дня. Но в ближайшие полгода не будет ядерного удара. Они сделали ставку на то, чтобы убивать одного украинца, теряя 10 своих солдат.

– заметил обозреватель.

Он подчеркнул, что из всего видно, что у украинской армии есть серьезные боеспособные подразделения, а россияне решили их "задавить массой".

"Пусть они потеряют полмиллиона народа, но за 10 погибших россиян они хотят утащить одного украинца. А для нас потерять несколько десятков тысяч хорошей нашей армии и солдат – это боль и трагедия. Поэтому нужно еще пол года, чтобы все это перемолоть ", – резюмировал политолог.

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