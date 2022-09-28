"Ядерного удара россии в ближайшие полгода не будет": при чем здесь мобилизация
В россии надеются в ближайшее время остановить наступление ВСУ на Востоке и на юге Украины. Под эту задачу кремль объявил о проведении мобилизации.
Все это означает, что в Москве пока серьезно не рассматривают возможности для ядерных ударов по Украине. Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.
Обратите внимание Метод "кнута и пряника", – Гудков о предупреждении от США о последствиях ядерного удара
Ядерная ширма
Эксперт убежден, что кремль будет пытаться выжимать максимум из мобилизационного ресурса, прежде чем начнет думать о реальном применении ядерного оружия.
В ближайшие полгода исключен любой ядерный удар со стороны россии по территории Украины. Они пошли по пути мобилизации. Это сотни тысяч рекрутированных, отправленных в воинские части, на фронт, полигоны и тренировочные центры. Это еще две такие армии, которые на нас напали. Это очень серьезно увеличит количество атакующих нас оккупантов,
– объяснил обозреватель.
Читайте также Не может быть одновременно и мобилизация, и ядерная подготовка: путин затягивает войну, – Гудков
По его мнению, россияне не зря подняли огромное количество россиян на войну, из которых формируют дополнительные армии. Все потому, что в ближайшее время их будут бросать на фронт для того, чтобы остановить наступление ВСУ.
"Несмотря на то, что наши ВСУ ведут наступательную операцию на границе Донецкой и Харьковской областей, вместе с тем, в центре Донбасса вокруг Бахмута россияне продолжают вести свою наступательную операцию, пытаясь захватить город, превращая его в руину", – добавил аналитик.
Отсрочит ли путин ядерный удар по Украине: смотрите видео
Временная тактика
По словам Солонтая, путин будет пытаться присылать все новые и новые резервы и только через полгода, когда убедится, что все напрасно, и что россия убила огромное количество своих солдат, только после этого вернется к своим угрозам.
Угроз будет еще много. Теперь они будут угрожать в легком варианте, отправляя его в мировую повестку дня. Но в ближайшие полгода не будет ядерного удара. Они сделали ставку на то, чтобы убивать одного украинца, теряя 10 своих солдат.
– заметил обозреватель.
Он подчеркнул, что из всего видно, что у украинской армии есть серьезные боеспособные подразделения, а россияне решили их "задавить массой".
"Пусть они потеряют полмиллиона народа, но за 10 погибших россиян они хотят утащить одного украинца. А для нас потерять несколько десятков тысяч хорошей нашей армии и солдат – это боль и трагедия. Поэтому нужно еще пол года, чтобы все это перемолоть ", – резюмировал политолог.
Кремль угрожает "ядеркой": последние новости
- Президент США Джо Байден 17 сентября предупредил владимира путина о серьезных последствиях от применения ядерного и химического оружия.
- Впоследствии, 21 сентября, президент россии владимир путин все-таки пригрозил миру ядерным оружием. Диктатор подчеркнул, что россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты".
- Политтехнолог Михаил Шейтельман предположил, что уже на следующей неделе путин может объявить ядерную войну, и президенту США Джо Байдену придется принять "сложное решение".
- Кроме того, Папа Римский Франциск отреагировал на ядерный шантаж путина, назвав слова главы кремля "безумием".
- 25 сентября стало известно, что российское руководство получило новое предупреждение от США, что столкнется с "катастрофическими последствиями", если применит ядерное оружие в Украине. США и партнеры заявляют, что "дадут решительный ответ" кремлю.
Вас также может заинтересовать – так ли страшна ядерная бомба: смотрите видео