СБУ завершила расследование об уничтожении "Мрии": кто виноват в уничтожении легендарного самолета
Источник:Служба безопасности Украины
Самолет "Мрия" уничтожили еще в самом начале войны в Гостомеле. СБУ установила виновных в этом – они под стражей и им грозит до 15 лет тюрьмы.
О том, что бывших топ-чиновников государственного предприятия "Антонов" будут судить, сообщали еще летом 2023 года. Весной бывшему генеральному директору сообщили о подозрении в служебной халатности.
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Кто виноват в том, что россияне сожгли "Мрию"
Служба безопасности собрала неопровержимые доказательства вины бывших должностных лиц ГП "Антонов" – гендиректора и начальника подразделения по авиабезопасности. Преступные действия экс-чиновников привели к временному захвату стратегически важного аэродрома во время боев за Киев и уничтожению самолета АН-225 "Мрия",
– говорится в сообщении СБУ.
Там указано, что следователи закончили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Виноваты в потере "Мрии": что (не) сделали бывшие чиновники "Антонова"
Следователи считают, что накануне полномасштабного вторжения фигуранты не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта.
Бойцы должны были подготовить аэропорт к защите, но в январе – феврале 2022 года чиновники распорядились заблокировать допуск украинских военных на территорию объекта.
Теперь фигурантов дела обвиняют в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Сейчас обвиняемые находятся под стражей, им грозит до 15 лет тюрьмы.
Расследование проводили под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.
Детали от прокуроров
Мало того, что чиновники "Антонова" не допустили военнослужащих Нацгвардии на территорию аэропорта, – они еще и категорически запретили оборудовать позиции, инженерные и фортификационные сооружения для выполнения боевых задач.
Умышленное промедление руководителей госпредприятия в допуске военных на территорию аэропорта предоставило возможность врагу нанести огневое поражение по личному составу, самолетам, автотранспортным средствам и сооружениям аэропорта. В результате вражеской атаки 27 февраля 2022 года был уничтожен самолет Ан-225 "Мрия", а также другие самолеты, которые там находились,
– объяснили прокуроры.
В ОГП добавили: действия обвиняемых привели к потере контроля над стратегическим и военным объектом, а затем россияне оккупировали прилегающие к Гостомелю населенные пункты Киевской области. Все это создало угрозу национальной безопасности Украины.
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Можно уничтожить самолет, но не мечту
- "Мрия" была самым большим самолетом в мире. То, что от нее осталось, можно увидеть на этих фото. Легендарный самолет должны построить заново.
- Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генералу, который приказал уничтожить самолет. Это заместитель командующего воздушно-десантными войсками России Анатолий Концевой. Ему также грозит до 15 лет заключения.