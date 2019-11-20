СБУ остановила производство фальсифицированных лекарств: фото

В Днепре СБУ обнаружила злоумышленников, которые массово изготовляли фальсифицированные лекарства. Своей деятельностью они нанесли ущерб на более чем 5 миллионов гривен.

Нарушители изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества, заявили в пресс-службе СБУ.

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Оперативники службы обнаружили, что поддельные лекарства злоумышленники продавали аптекам и больницам по всей территории Украины.



Злоумышленники использовали спирт неизвестного происхождения / ssu.gov.ua

Во время проведения следственных действий правоохранители остановили работу линии по изготовлению продукции. А также изъяли лекарственные средства сомнительного качества. По предварительным подсчетам, их стоимость составляет не менее 5 миллионов гривен.



Фальсификат продавали по всей Украине / ssu.gov.ua

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о подозрении фигурантам и избрании им меры пресечения.