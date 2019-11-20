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      СБУ остановила производство фальсифицированных лекарств: фото

      10 Читати новину українською
      СБУ заблокировала работу линии по производству фальсифицированных лекарств / ssu.gov.ua

      В Днепре СБУ обнаружила злоумышленников, которые массово изготовляли фальсифицированные лекарства. Своей деятельностью они нанесли ущерб на более чем 5 миллионов гривен.

      Нарушители изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества, заявили в пресс-службе СБУ.

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      Оперативники службы обнаружили, что поддельные лекарства злоумышленники продавали аптекам и больницам по всей территории Украины.

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      Злоумышленники использовали спирт неизвестного происхождения / ssu.gov.ua

      Во время проведения следственных действий правоохранители остановили работу линии по изготовлению продукции. А также изъяли лекарственные средства сомнительного качества. По предварительным подсчетам, их стоимость составляет не менее 5 миллионов гривен.

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      Фальсификат продавали по всей Украине / ssu.gov.ua

      Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос о подозрении фигурантам и избрании им меры пресечения.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Днепра СБУ Лечение Здоровье
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