СБУ открыла дело за свастику на лестнице киевского ТРЦ

Киевские правоохранители открыли дело по факту размещения нацистской символики в торгово-развлекательном центре "Городок".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Сейчас начато расследование уголовного производства по факту размещения нацистской символики в ТРЦ.

"Служба безопасности Украины и в дальнейшем будет жестко реагировать на подобные проявления и сделает все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли наказание", – сказано в сообщении.

16 ноября в ТРЦ "Городок gallery", недалеко от станции метро "Почайна" в Киеве, на мультимедийной лестнице продемонстрировали свастику. В ТРЦ уже заявили, что не имеют никакого отношения к инциденту и объяснили это хакерской атакой на компьютерную систему учреждения. Зато этот факт изрядно порадовал российские СМИ.