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СБУ задержала в Харькове "экс-оплотовца", причастного к организации столкновений в горсовете

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СБУ задержала бывшего участника "Оплота", который пытался сбежать в Россию
СБУ задержала бывшего участника "Оплота", который пытался сбежать в Россию / ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины под руководством прокуратуры Харьковской области задержали бывшего члена преступной организации "Оплот".

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Отмечается, что расследование проводилось в рамках уголовного производства по части 1 статьи 255 (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Оперативники СБУ установили, что харьковчанин 20 июня 2018 года принимал активное участие в массовых беспорядках в харьковской мэрии, в частности он провоцировал насильственные действия в отношении общественных активистов.

По информации СБ Украины, в прошлом мужчина входил в состав преступной организации "Оплот". Злоумышленник является активным членом организованной группировки, которая действует "под прикрытием" ряда местных охранных структур, и участвует в провокациях, рейдерстве и других действиях, направленных на дестабилизацию ситуации на территории региона,
– говорится в сообщении.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника в Харькове в рамках уголовного производства по статье 208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) уголовного процессуального кодекса Украины, когда он готовился к выезду в Россию с целью укрытия от украинского правосудия.

Сейчас продолжаются неотложные следственно-оперативные действия и устанавливаются все лица, причастные к указанным правонарушений.

Теги: Новости Украины Новости Харькова СБУ
Источник: 24 канал
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