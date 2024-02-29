От дезинформации до войны в космосе: Германия смоделировала сценарий возможного нападения на НАТО

Немецкое правительство в отчете провело "анализ рисков для гражданской защиты". Бундестаг описал вероятный сценарий возможного конфликта неназванного агрессора с НАТО, основываясь на уроках полномасштабной войны России против Украины.

Немецкий парламент отметил, что война в Украине подтвердила, что современные военные действия сочетают классические и неконвенциональные операции. К последним относятся кибератаки, кампании по дезинформации и диверсии. Журналисты, которые получили документ в распоряжение, подробнее рассказали о нем.

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О чем говорится в немецком отчете

Нападение агрессора – гибридный и/или с применением всего арсенала современных вооруженных сил во всех измерениях (сухопутный, воздушный/космический, морской, кибернетический и информационный) на территорию НАТО... Есть, таким образом, вероятным сценарием,

– заявили в Германии.

Там выложили один из сценариев нападения и подчеркнули, что он является только одним из возможных и не уточнили, какое развитие событий предусматривают другие сценарии.

Согласно известному сценарию война предусматривает 4 фазы:

первая – длится с разной степенью интенсивности несколько лет и предусматривает гибридное влияние агрессора: шпионаж, кибератаки, диверсии и атаки на жизненно важные и оборонно важные объекты и критическую инфраструктуру. Ее ключевая особенность – гибридное влияние происходит тайно , и связать его с агрессором сразу невозможно;

, и связать его с агрессором сразу невозможно; вторая – за несколько месяцев происходит развертывание войск агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил Альянса для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, однако становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше;

агрессора на восточных границах НАТО – и развертывание сил Альянса для сдерживания в ответ. Гибридное влияние продолжается, однако становится более интенсивным, а его сокрытие – все меньше; третья – по меньшей мере один год открытой военной агрессии против территории НАТО – выборочные атаки с применением конвенционных и неконвенционных средств, включая цели на территории Германии, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе;

с применением конвенционных и неконвенционных средств, включая цели на территории Германии, а также вероятные перебои в работе спутников в космосе; четвертая – войска агрессора прорываются через оборонительные линии НАТО на территорию Германии. Предполагается полномасштабное вооруженное противостояние в космосе. Сценарий предусматривает, что фаза завершается "договоренностью о прекращении огня не ранее, чем через несколько месяцев".

В отчете Берлин предлагает взять сценарий как основу, чтобы построить концепцию гражданской защиты. Кстати, соответствующие ведомства на его основе могут дополнительно моделировать "подсценарии" для более эффективной обороны.

Последние заявления Германии о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне заявления президента Франции о возможной отправке в Украину западных войск заверил, что они не будут отправлять своих военных.

Более того, Шольц даже сказал, что он против отправки Вооруженным Силам Украины дальнобойных ракет Taurus, которые могут бить до 500 километров. Немецкий канцлер заявил, что Украина может бить этими ракетами по России. Мол, Берлин может быть втянут в войну.

В то же время канцлер Германии рассказал, что Великобритания помогла ВСУ наводить Storm Shadow. Однако в министерстве обороны Великобритании заверили, что Украина самостоятельно использует дальнобойные ракеты Storm Shadow и наводит их на цели.