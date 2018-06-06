Сценаристы "Властелина колец" показали трейлер нового фильма "Смертные машины"

Авторы киноадаптации "Властелин колец" – Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филипп Бойенс, стали новыми сценаристами фильма "Смертные машины". Студия Universal Pictures опубликовала новый трейлер постапокалиптической ленты.

За основу фильма взят роман роман Филипа Рива "Смертные машины", где действие разворачивается в мире после апокалипсиса. Люди живут не в традиционных городах и селах, а в настоящих "поселениях на колесах", которые перемещаются по миру в поисках лучшего места и ресурсов.

Читайте также: Культовая трилогия "Властелин колец" может стать сериалом

Главные роли в фильме исполнили Роберт Сиэн, Хьюго Уивинг, Гера Хилмарсдоттир, Стивен Лэнг и Колин Сэлмон, а режиссером картины стал Кристиан Риверс. Премьера научно-фантастической ленты "Смертные машины" запланирована на 13 декабря.

Хроники хищных городов: смотреть трейлер фильма онлайн