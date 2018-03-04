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Сцену для Оскар-2018 украсили драгоценными камнями: появились невероятные фото

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Оскар-2018: главная сцена церемонии
Оскар-2018: главная сцена церемонии / architecturaldigest.com

Церемония вручения престижной премии "Оскар-2018", которая состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе, пройдет на сцене, украшенной камнями Swarovski.

Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает Architectural Digest.

Известно, что для оформления сцены уже 6 год подряд приглашают дизайнера Дерека Маклейна. К юбилейной девяностой церемонии "Оскар" художник решил создать арку над сценой, украшенную камнями Swarovski. Дерек Маклейн использовал 45 миллионов драгоценных кристаллов для декора.

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Вдохновленный светом и его отражением, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисами, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали,
– рассказали организаторы изданию.

По словам дизайнера, в 2018 году он украсил главную платформу "Оскара-2018" в стиле абстракционизма. По его мнению, сцена стала подобной "минералу или своеобразной скульптуре из измельченного стекла". Большую часть занимает светодиодный экран, на котором будут транслировать проекции, созданные в соответствии с эскизов Дерека Маклейна. Зрители во время шоу будут видеть трехмерные объекты, которые будут появляться на сцене.


Главная сцена церемонии "Оскар-2018"

"Оскар-2018": организаторы показали главную сцену

"Оскар-2018": первые фото главной сцены

Теги: Новости США LifeStyle Голливуд Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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