Сцену для Оскар-2018 украсили драгоценными камнями: появились невероятные фото
Церемония вручения престижной премии "Оскар-2018", которая состоится в ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе, пройдет на сцене, украшенной камнями Swarovski.
Об этом сообщают организаторы мероприятия, передает Architectural Digest.
Известно, что для оформления сцены уже 6 год подряд приглашают дизайнера Дерека Маклейна. К юбилейной девяностой церемонии "Оскар" художник решил создать арку над сценой, украшенную камнями Swarovski. Дерек Маклейн использовал 45 миллионов драгоценных кристаллов для декора.
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Вдохновленный светом и его отражением, дизайнер решил создать арку с использованием 45 миллионов кристаллов Swarovski перед кулисами, чтобы создать потрясающий фон. Кроме того, Маклейн добавил зеркала, хрустальные люстры и другие детали,
– рассказали организаторы изданию.
По словам дизайнера, в 2018 году он украсил главную платформу "Оскара-2018" в стиле абстракционизма. По его мнению, сцена стала подобной "минералу или своеобразной скульптуре из измельченного стекла". Большую часть занимает светодиодный экран, на котором будут транслировать проекции, созданные в соответствии с эскизов Дерека Маклейна. Зрители во время шоу будут видеть трехмерные объекты, которые будут появляться на сцене.
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