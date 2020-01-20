Счастливая тринадцатка помогла игроку "Лото-Забава" из города Изюм сорвать 1 000 000 гривен

Правда ли, что вселенная подчиняется законам чисел и закономерностям? И действительно ли счастливые номера помогают игрокам в лотерее?

Своей историей успеха в "Лото-Забава" поделилась жительница города Изюм, которая свой выигрыш в 1 000 000 гривен связывает с числом 13. Каждый может вдохновиться ее примером и поверить в собственные счастливые номера.

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24 марта 2019 года в студию "Лото-Забава" приезжала новоиспеченная участница "Клуба миллионеров" М. С. Л. " Наталья Левинцова вместе со своим мужем Олегом. Именно он, еще с первых тиражей государственной лотереи, начал семейную традицию еженедельно покупать билеты и смотреть розыгрыш. Однако, фортуна к нему была менее благосклонной. Сорвать миллион семье удалось, когда покупать лотерею взялась жена. Наталья убеждена, что помогла ей в этом магия чисел. Ведь она родилась в тринадцатый день месяца и выиграла в тираже от 13 января, а когда в тот день первым из большого лототрона выпал шар под номером 13, поняла, что сегодня ее ждет особенный выигрыш. Итак, вспомним как это было и узнаем, куда семья миллионеров уже начала тратить деньги.

Что изменилось в вашей жизни, от дня когда вы стали миллионером "Лото-Забава"?

– Хороших перемен на самом деле очень много. Летом отдыхали на море, стали больше путешествовать по стране, приобрели в дом новую технику, а сыну с размахом отпраздновали День рождения. Не изменной осталась традиция каждую неделю в воскресенье, всей семьей играть в "Лото-Забава".

Выигрывали что-то за этот период?

– Да. Несколько раз по сто гривен. Но не теряем надежду еще раз сорвать кругленький куш и вернуться в студию.

Как восприняли ваш выигрыш друзья и знакомые? Удалось расширить собственным примером круг поклонников "Лото-Забава"?

– Кроме своих билетов, теперь покупаю еще с десяток друзьям. В Изюме до сих пор узнают на улицах и подходят поинтересоваться: "как мы поживаем?", "Что помогло выиграть?" и "правдивы Ли выигрыши в "Лото-Забава?".

Не страшно отдавать билеты которые вы покупаете друзьям? А вдруг они счастливы?

– Немножко страшно, потому что уже не раз они оказывались выигрышными. Правда суммы не значительные.

Ваш муж рассказывал журналистам, что большую роль в выигрыше сыграло число 13. То есть, вы верите в магию чисел?

– Конечно. Тринадцатка действует на нас. Мы в нее верим и она нам помогает в жизни. Кстати, недавно, а именно 13 октября, выиграли где-то около 100 гривен.

Ваш муж еще говорил об определенных ритуалах покупки билетов. Расскажите о них.

– Ну, например, мы никогда не покупаем билеты в пятницу. Да и вообще не делаем в этот день недели никаких важных дел: например, оформления документов или покупка дорогостоящих вещей. Для важных дел удачен вторник и четверг. Поэтому покупаем билеты в эти дни, и если первые цифры в билете от 1 до 20, то это тоже обычно приносит удачу.

А давайте вспомним, каким был этот судьбоносный день когда вы стали миллионером в "Лото-Забава"?

– Это была обычная пятница, мы смотрели розыгрыш в прямом эфире. Номера зачеркивал муж Олег. Первая цифра выпала 13. Потом номера из шариков начали совпадать одна за другой. И когда оставались две последние цифры в линии, мы все вместе начали молить и просить у Бога помощи. И тут – еще одна счастливая цифра, потом другая, и все – миллион наш. Муж как-то спокойно отреагировал, как будто ничего не случилось. А я более эмоциональна, начала сразу проверять билет в интернете. Все подтвердилось. Но мне все равно не верилось, видимо, пока в столицу не приехали за чеком.

Кстати, расскажите нам о вашей поездке в Киев. Вы с мужем воспользовались VIP-программой "Два дня из жизни миллионера" от КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ М.С.Л." Что больше всего вам запомнилось и понравилось?

– Лично мне, больше всего понравилась фотосессия. Красивая прическа, профессиональный макияж, фотограф. Каждая женщина меня поймет. Это было очень круто. Запомнился Музей живых медуз. Было очень интересно и красиво. Также не могу не отметить персональный сеанс в сферическом кинотеатре. По городу мы передвигались на крутом белом лимузине, проживали в гостинице в самом центре Киева, а еще походы в рестораны и спа-салоны. В двух словах, это был невероятный уик-энд. Дома распечатали фото и развесили по комнатам, они до сих пор напоминают про эти незабываемые эмоции.

Кстати, как знакомство с ведущими?

– Нам повезло после прямого эфира "Лото-Забава" пообедать с ведущими в ресторане. Муж Олег фанат брата Анатолия Гнатюка, поэтому была возможность познакомиться и заодно расспросить о жизни певца Николая Гнатюка. А я восхищаюсь Ларисой Руснак, хотелось увидеть ее в живую. Поражены тем, на сколько они простые и приятные люди.

В этом году "Лото-Забава" отпраздновала свое 20-летие. А вы как-то отмечали это событие в своей семье?

– Конечно, мы играли, смотрели эфир. И даже посчитали количество приобретенных билетов за это время. Насчитали около полутысячи. Теперь хотим как-то сделать фотосессию с ними. А затем прислать государственному оператору "М. С. Л.", в его личный музей истории лотереи "Лото-Забава". А себе возможно баннер на стену закажем.

Припоминаем, что среди глобальных планов на миллион гривен была покупка нового дома, удалось приблизиться к мечте?

– Да. Пока активно занимаемся его поисками. Ищем варианты рядом с работой.

Много украинцев играют с первых тиражей и возможно пока что удача не на их стороне, что вы можете им порекомендовать или пожелать?

– Мой муж играл двадцать лет и всегда говорил: "Я выиграю этот миллион". Поэтому надо слепо верить, покупать билеты, смотреть розыгрыши всей семьей, не опускать руки и идти уверенно к своей цели. Человек, который чего-то очень хочет, обязательно со временем это будет иметь. Играйте и выигрывайте!