Щаслива тринадцятка допомогла гравчині "Лото-Забава" з міста Ізюм зірвати 1 000 000 гривень

Чи правда, що всесвіт підпорядковується законам чисел і закономірностям? І чи дійсно щасливі номери допомагають гравцям в лотереї?

Своєю історією успіху в "Лото-Забава" поділилася мешканка міста Ізюм, яка свій виграш у 1 000 000 гривень пов`язує з числом 13. Кожен може надихнутись її прикладом та повірити у власні щасливі номери.

Читайте також: Мільйон від "Лото-Забава" виграла родина з Харківщини

24 березня 2019 року до студії "Лото-Забава" приїздила новоспечена учасниця "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." Наталія Левінцова разом зі своїм чоловіком Олегом. Саме він, ще з перших тиражів державної лотереї, розпочав сімейну традицію щотижня купувати білети та дивитися розіграш. Однак, фортуна до нього була менш прихильною. Зірвати мільйон родині вдалося, коли купувати лотерею взялася дружина. Наталя переконана, що допомогла їй у цьому магія чисел. Адже вона народилася в тринадцятий день місяця та виграла у тиражі від 13 січня, а коли того дня першою з великого лототрону випала кулька під номером 13, зрозуміла, що сьогодні на неї чекає особливий виграш. Отож пригадаємо як це було та дізнаємося, куди родина мільйонерів уже почала витрачати гроші.

Що змінилося у вашому житті, від дня коли ви стали мільйонеркою "Лото-Забава"?

– Хороших змін насправді дуже багато. Влітку відпочивали на морі, почали більше подорожувати країною, придбали в оселю нову техніку, а сину з розмахом відсвяткували День народження. Не змінним залишилась традиція щотижня у неділю, всією родиною грати в "Лото-Забава".

Вигравали щось за цей період?

– Так. Кілька разів по сто гривень. Але не втрачаємо надію ще раз зірвати кругленький куш і повернутися до студії.

Як сприйняли ваш виграш друзі та знайомі? Вдалося розширити власним прикладом коло шанувальників "Лото-Забава"?

– Окрім своїх білетів, тепер купую ще з десяток друзям. В Ізюмі досі впізнають на вулицях і підходять поцікавитися: "Як ми поживаємо?", "Що допомогло виграти?" і "Чи правдиві виграші в "Лото-Забава?".

Не страшно віддавати білети які ви купуєте друзям? А раптом вони щасливі?

– Трішки страшно, бо вже не одноразово вони виявлялися виграшними. Правда суми не значні.

Ваш чоловік розповідав журналістам, що велику роль у виграші зіграло число 13. Тобто, ви вірите у магію чисел?

– Звичайно. Тринадцятка діє на нас. Ми в неї віримо і вона нам допомагає в житті. До речі, нещодавно, а саме 13 жовтня, виграли десь близько 100 гривень.

Ваш чоловік ще говорив про певні ритуали купівлі білетів. Розкажіть про них.

– Ну наприклад, ми ніколи не купуємо квитки в п`ятницю. Та і взагалі не робимо в цей день тижня жодних важливих справ: наприклад, оформлення документів чи купівля дороговартісних речей. Для важливих справ вдалим є вівторок і четвер. Тож купуємо білети у ці дні і, якщо перші цифри в білеті від 1 до 20, то це теж зазвичай приносить вдачу.

А давайте пригадаємо, яким був цей доленосний день коли ви стали мільйонеркою у "Лото-Забава"?

– Це була звичайна неділя, ми дивились розіграш у прямому ефірі. Номери закреслював чоловік Олег. Перша цифра випала 13. Потім номери з кульок почали співпадати одна за одною. І коли залишалися дві останні цифри в лінії, ми всі разом почали молити та просити у Бога допомоги. І тут – ще одна щаслива цифра, потім інша, і все – мільйон наш. Чоловік якось спокійно відреагував, наче нічого не трапилося. А я більш емоційна, почала відразу перевіряти білет в інтернеті. Усе підтвердилось. Але мені все рівно не вірилось, мабуть, доки до столиці не приїхали за чеком.

До речі, розкажіть нам про вашу поїздку до Києва. Ви з чоловіком скористалися VIP-програмою "Два дні з життя мільйонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л." Що найбільше вам запам`яталося і сподобалося?

– Особисто мені, найбільше сподобалась фотосесія. Гарна зачіска, професійний макіяж, фотограф. Кожна жінка мене зрозуміє. Це було дуже круто. Запам`ятався Музей живих медуз. Було дуже цікаво і красиво. Також не можу не відзначити персональний сеанс у сферичному кінотеатрі. По місту ми пересувались на крутому білому лімузині, проживали у готелі в самісінькому центрі Києва, а ще походи до ресторанів і спа-салону. У двох словах, це був – неймовірний уїк-енд. Вдома роздрукували фото і розвішали по кімнатах, вони досі нагадують про ці незабутні емоції.

До речі, як знайомство з ведучими?

– Нам пощастило після прямого ефіру "Лото-Забава" пообідати з ведучими у ресторані. Чоловік Олег фанат брата Анатолія Гнатюка, тож була нагода познайомитись і заодно розпитати про життя співака Миколи Гнатюка. А я захоплююсь Ларисою Руснак, хотілося побачити її в живу. Вражені тим, на скільки вони прості та приємні люди.

Цього року "Лото-Забава" відсвяткувала своє 20-річчя. А ви якось відзначали цю подію у своїй родині?

– Звісно ми грали, дивились ефір. Та навіть порахували кількість придбаних білетів за цей час. Нарахували близько півтисячі. Тепер хочемо якось зробити фотосесію з ними. А потім надіслати державному оператору "М.С.Л.", в його особистий музей історії лотереї "Лото-Забава". А собі можливо банер на стіну замовимо.

Пригадуємо, що серед глобальних планів на мільйон гривень була купівля нового будинку, чи вдалося наблизитися до мрії?

– Так. Поки активно займаємось його пошуками. Шукаємо варіанти поряд з роботою.

Багато українців грають з перших тиражів і можливо поки що вдача не на їхньому боці, що ви можете їм порекомендувати чи побажати?

– Мій чоловік грав двадцять років і завжди говорив: "Я виграю цей мільйон". Тож треба сліпо вірити, купувати білети, дивитися розіграші всією родиною, не опускати руки і йти впевнено до своєї мети. Людина, яка чогось дуже хоче, обов`язково з часом це матиме. Грайте і вигравайте!