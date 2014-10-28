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      Сделано в Украине. Изобретатель вакцин против чумы и холеры родом из Бердянска

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      Украинец, который спас жизнь миллионам людей. Благодаря ученому из Бердянска Владимиру Хавкину мир перестал бояться слов чума и холера.

      Молодой бактериолог изобрел вакцину против холеры в Парижской лаборатории, куда Хавкина забрал его наставник — Нобелевский лауреат Илья Мечников.

      Хавкин попытался передать вакцину в Российскую империю, но там отказались принимать подарок от политического эмигранта. И это при том, что холера свирепствовала в 77 губерниях и унесла жизни четверти миллиона человек.

      А вот руководство Британской империи доверилось украинцу и пригласило его в Индию, где эпидемия истребляла целые деревни. Здесь Хавкин задержался на 22 года. Вместе с помощниками он ходил от одного нищего села к другому, однако индусы не всегда встречали своего спасителя дружелюбно.

      Шприц с иглой вызывал у них ужас. В Хавкина был простой метод завоевать их доверие — он расстегивал рубашку и всаживал иглу себе в живот. После двух лет неутомимого труда смертность от холеры снизилась на 75%. Через несколько лет Индию охватило новое бедствие — чума. Хавкин всего за три месяца изготовил вакцину и снова испытал ее на себе. За 40 лет прошли прививки и убереглись от смерти более 35 миллионов человек.

      В Индии ученого воспринимали как божество и называли "великим белым целителем", в английской медицинской литературе появился термин "хавкинизация", а пресса назвала его "благодетелем человечества".

      Теги: Здоровье Великобритания Индия Нобелевская премия
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 28 октября 2014
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