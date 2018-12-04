Секрет долголетия: как Илья Мечников нашел способ побороть вредные бактерии

Микрофлора, молочные бактерии и йогурты – то, что сейчас обсуждают все диетологи мира, первым исследовал украинский биолог Илья Мечников. Он же и спровоцировал настоящую йогуртовую лихорадку.

Илья Мечников был известной фигурой в научных кругах Европы. Его эксперименты с личинкой морской звезды и шипом от розы помогли открыть защитные механизмы организма.

Читайте также: Львовянин, который в 65 лет проплыл на лодке между двумя континентами: захватывающая история

Революционное исследование принесло ученому из Слобожанщины Нобелевскую премию. Вот только в последние годы своей жизни Мечников потерял интерес к иммунитету и больше проникался старостью: называл ее болезнью, поэтому в соответствии пытался найти лекарство.

Для начала попытался разобраться, почему же мы собственно стареем. Всю вину сбросил на микробы и бактерии. Мол, когда их собирается в организме больше, чем хороших бактерий, человеку не только становится хуже, но и начинается процесс преждевременного старения.



Илья Мечников

Мечников настолько проникся болезнетворными бактериями, объявил им настоящую войну: стерилизовал столовые приборы, пил воду, которую отфильтровали и прокипятили, вообще не ел сырых овощей и фруктов – в кипящую воду попадают даже клубника и бананы.

В магазинах просил брать товары щипцами, а не руками, беречь сыры от мух и критиковал десерты с кремом на взбитых яйцах. В какой-то момент над ним насмехался весь Париж. Несколько обиженный Мечников таки признал: бороться с плохими бактериями бесперспективно.



Илья Мечников с женой Ольгой

Ученик Мечникова из Болгарии как-то рассказал ему, что один регион их страны славится долгожителями, в рационе которых много кефира. Мечников заинтересовался этим: действительно, молоко же не портится, а ферментируется, то есть скисает. Исследовав молочные бактерии он обнаружил, что молочные бактерии выделяют кислоту, которая препятствует процессу гниения.

Ученый предположил, что кислое молоко может замедлять интоксикацию организма микробами, а значит и сохранять молодость. Ученый получил образцы кислого молока из Болгарии и вывел из них молочные бактерии Lactobacillus bulgaricus. Мечников утверждал, что именно в них спрятан секрет долголетия.

Молочные бактерии сразу попали на полки аптек – не только европейских, но и американских.



Молочные бактерии Lactobacillus bulgaricus

С тех пор прошло уже столетие, а советами украинца и далее следует весь мир.

О том, как открытие ученого стало толчком к созданию известной компании молочных продуктов – смотрите в программе.