Россия беззащитна перед ними, – Стерненко заинтриговал новыми секретными дронами
- "Сообщество Стерненко" запустило сбор на 100 миллионов гривен для FPV-дронов с инновационным решением. Россия не имеет противодействия этим дронам.
- Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко подробнее рассказал о секретных дронах.
"Сообщество Стерненко" объявило большой сбор на 100 миллионов гривен на новую технологию в сфере FPV-дронов. Средства пойдут на беспилотники, против которых Россия не имеет противодействия.
Советник министра обороны и основатель благотворительного фонда "Сообщество Стерненко" Сергей Стерненко рассказал 24 Каналу, что пока нельзя раскрывать всю информацию о дронах с новой технологией. Это будет "сюрпризом" для врага на фронте.
Что известно о дронах от Стерненко?
По словам Стерненко, за 3 – 6 месяцев они подробно продемонстрируют, как применяют эти дроны. Сейчас важно выдержать информационную тишину и накопить ресурсы для первого и второго этапа масштабирования этой технологии. Тогда войска быстро получат новые дроны.
Сейчас важна информационная тишина, чтобы враг не смог скопировать наше решение и распространить его в российской оккупационной армии. Нам уже удалось собрать под 40 миллионов гривен за первые сутки. И именно эти дроны будут для работы по наземным целям. То есть для поражения живой силы противника, техники и так далее,
– рассказал Стерненко.
За первые сутки удалось собрать более 39 миллионов гривен.
Эти "секретные дроны" смогут работать на глубину до 50 километров, что создаст колоссальные проблемы для российской логистики. И самое главное – враг не имеет противодействия для этого средства.
То есть враг беззащитен перед этими дронами. Мы очень верим, что они серьезно усилят наши Силы обороны и дадут нашей армии преимущество,
– подчеркнул Стерненко.
Что известно о производстве оружия в Украине?
- Украинские инженеры разработали инновационную систему питания для беспилотников самолетного типа. Новые батареи помогут беспилотниками преодолевать до 200 километров в тылу врага. Эти средства уже успешно использовали на поле боя.
- Советник министра обороны Сергей Стерненко также рассказал об украинских дронах-перехватчиках. К примеру, Sting является одним из самых эффективных в этом направлении. Процент успешных попаданий составляет около 80 – 90%. Его скорость – до 160 километров в час. Но новые модификации летают еще быстрее.
