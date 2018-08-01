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Секреты грудного вскармливания: 5 советов от Минздрава

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Основные правила грудного вскармливания
Основные правила грудного вскармливания / Минздрав

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания, которая продлится до 7 августа, Министерство здравоохранения опубликовало простые секреты правильного вскармливания малыша.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

В Минздраве отметили, что для матери очень важно наладить грудное вскармливание, ведь с молоком малыш получает питательные вещества, витамины и антитела для защиты от болезней.

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Кормить грудью ребенка – не больно, но нужно знать, как правильно прикладывать младенца. Если на сосках появились трещины – нужно скорректировать технику приложения. Также помните, что нельзя обрабатывать трещины препаратами, содержащими спирт.

Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:
- подбородок ребенка касается груди;
- рот ребенка широко открыт;
- нижняя губа ребенка вывернута наружу;
- ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы (пигментированная область вокруг соска).

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Основні правила грудного вигодовування

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Беременность и роды Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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