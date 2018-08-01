Секреты грудного вскармливания: 5 советов от Минздрава

В рамках Всемирной недели грудного вскармливания, которая продлится до 7 августа, Министерство здравоохранения опубликовало простые секреты правильного вскармливания малыша.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

В Минздраве отметили, что для матери очень важно наладить грудное вскармливание, ведь с молоком малыш получает питательные вещества, витамины и антитела для защиты от болезней.

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Кормить грудью ребенка – не больно, но нужно знать, как правильно прикладывать младенца. Если на сосках появились трещины – нужно скорректировать технику приложения. Также помните, что нельзя обрабатывать трещины препаратами, содержащими спирт.

Признаки правильного прикладывания ребенка к груди:

- подбородок ребенка касается груди;

- рот ребенка широко открыт;

- нижняя губа ребенка вывернута наружу;

- ребенок больше захватывает нижнюю часть ареолы (пигментированная область вокруг соска).

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