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      Секс-педагог развенчала популярный миф о мастурбации

      161 Читати новину українською
      Мастурбация
      Мастурбация / unsplash.com

      Получение полового удовлетворения вне полового акта из-за раздражения своих половых органов или партнера (мастурбация) – это нормально и касаться своих половых органов – не извращение.

      Об этом рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

      "Получать удовольствие наедине с собой – не грязно, не стыдно, не плохо. Даже если человеку 5, 15 или 75 лет. Даже если это девочка, или мальчик. Даже если вам говорили много лет другое, и даже если в Библии что-то написано, во что очень хочется верить. Это все равно нормально", – отметила она.

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      По словам Юлии Ярмоленко, к ней обращаются многие родители, которые просят дать рекомендацию – что делать, чтобы ребенок прекратил мастурбировать. Секс-педагог подчеркивает, выход один – дать ребенку покой и начать стучаться в комнату.

      Если дети трогают половые органы при других, просто спокойно скажите: "Это нормально, но важно это делать только наедине с собой". И на всякий случай повторите "Правила трусиков",
      – добавила Ярмоленко.

      Заключение специалиста: мастурбация не приводит к проституции, гомосексуальности, разврату, "волосам на ладонях", одиночеству или болезням. Мастурбация приводит к удовольствию, и это нормально.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Советы Мужское здоровье Женское здоровье Секс
      Источник: 24 Канал
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