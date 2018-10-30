Секс-педагог развенчала популярный миф о мастурбации

Получение полового удовлетворения вне полового акта из-за раздражения своих половых органов или партнера (мастурбация) – это нормально и касаться своих половых органов – не извращение.

Об этом рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко на своей странице в Facebook.

"Получать удовольствие наедине с собой – не грязно, не стыдно, не плохо. Даже если человеку 5, 15 или 75 лет. Даже если это девочка, или мальчик. Даже если вам говорили много лет другое, и даже если в Библии что-то написано, во что очень хочется верить. Это все равно нормально", – отметила она.

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По словам Юлии Ярмоленко, к ней обращаются многие родители, которые просят дать рекомендацию – что делать, чтобы ребенок прекратил мастурбировать. Секс-педагог подчеркивает, выход один – дать ребенку покой и начать стучаться в комнату.

Если дети трогают половые органы при других, просто спокойно скажите: "Это нормально, но важно это делать только наедине с собой". И на всякий случай повторите "Правила трусиков",

– добавила Ярмоленко.

Заключение специалиста: мастурбация не приводит к проституции, гомосексуальности, разврату, "волосам на ладонях", одиночеству или болезням. Мастурбация приводит к удовольствию, и это нормально.

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