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Сексапильная Даша Астафьева показала пикантные видео с концерта

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Даша Астафьева выступила в Одессе
Даша Астафьева выступила в Одессе / Фото из соцсетей

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая в октябре 2017 года представила новый музыкальный коллектив D. A. band, показала фрагмент из их выступления в Одессе. Пикантные видео, на которых звезда соблазнительно танцует и поет, появились на странице в Instagram.

Известно, что в вокальный коллектив вошли две солистки и три музыканта. Всех их Даша Астафьева называет "ангелами и демонами".

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Как и в предыдущей группе, Nikita, в которой эпатажная певица начинала вокальную карьеру, участники коллектива D. A. band не стесняются надевать откровенные костюмы и участвовать в соблазнительных фотосессиях. Так, в Одессе вокалистки вместе с Дашей Астафьевой вышли на сцену в пикантных нарядах черного цвета. Сценические костюмы от дизайнера Артема Климчука были похожи на боди с длинным рукавом. Певицы дополнили образ ботфортами, которые добавили девушкам еще большей сексуальности.

Откровенные "луки" – это не единственное, чем соблазняли вокалистки D. A. band. Звезды призывно приседали друг возле друга и нагибались, что выглядело очень соблазнительно, а сцену украшало фото обнаженной Даши Астафьевой.

Так умеем веселиться только ты, Саша и я,
– загадочно написала артистка.

Поклонники с восторгом отреагировали на пикантные записи певицы, засыпав ее комплиментами.

Теги: Новости Одессы Новости Украины Музыка LifeStyle Дария Астафьева
Источник: 24 Канал
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