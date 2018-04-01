Сексапильная Даша Астафьева показала пикантные видео с концерта

Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая в октябре 2017 года представила новый музыкальный коллектив D. A. band, показала фрагмент из их выступления в Одессе. Пикантные видео, на которых звезда соблазнительно танцует и поет, появились на странице в Instagram.

Известно, что в вокальный коллектив вошли две солистки и три музыканта. Всех их Даша Астафьева называет "ангелами и демонами".

Читайте также: Даша Астафьева удивила необычными обнаженными фото в Instagram (18+)

Как и в предыдущей группе, Nikita, в которой эпатажная певица начинала вокальную карьеру, участники коллектива D. A. band не стесняются надевать откровенные костюмы и участвовать в соблазнительных фотосессиях. Так, в Одессе вокалистки вместе с Дашей Астафьевой вышли на сцену в пикантных нарядах черного цвета. Сценические костюмы от дизайнера Артема Климчука были похожи на боди с длинным рукавом. Певицы дополнили образ ботфортами, которые добавили девушкам еще большей сексуальности.

Откровенные "луки" – это не единственное, чем соблазняли вокалистки D. A. band. Звезды призывно приседали друг возле друга и нагибались, что выглядело очень соблазнительно, а сцену украшало фото обнаженной Даши Астафьевой.

Так умеем веселиться только ты, Саша и я,

– загадочно написала артистка.

Поклонники с восторгом отреагировали на пикантные записи певицы, засыпав ее комплиментами.

Допис, поширений Дария Астафьева (@da_astafieva) 1 Кві 2018 р. о 2:56 PDT