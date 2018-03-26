Сексапильная Эмили Ратажковски поделилась пикантными снимками

Знаменитая американская модель Эмили Ратажковски в очередной раз показала идеальную фигуру без одежды. Звезда таким образом подтвердила свое мнение, что женщина не должна стесняться своего тела.

На Instagram-странице модели появились соблазнительные фото, на которых Эмили Ратажковски позирует обнаженной.

Звезда сфотографировала себя, расстегнув спортивную куртку. Под одеждой на модели не было ни белья, ни любой другой одежды, что придало фотографии пикантности. Яркий макияж и розовая помада подчеркнули соблазнительный образ Эмили Ратажковски.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 25 Бер 2018 р. о 1:17 PDT

На другой фотографии модель показала подготовку к недавней горячей фотосессии, где знаменитость позировала без нижнего белья. Муж Эмили Ратажковски – продюсер и актер Себастьян Бир-Маклард – наносит на ягодицы модели специальный спрей. При этом звезда стоит перед ним в трусах, игриво выгнув спину. Грудь Эмили Ратажковски прикрыла руками, что добавило снимку еще большей сексуальности.

За несколько часов пикантным фото поставили лайк более 2 миллионов пользователей социальной сети. Звезде признавались в любви и засыпали ее комплиментами. Даже сторонники из России не удержались от комментария. "Парни из Перми любят тебя", – написали подписчики Эмили Ратажковски.