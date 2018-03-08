Сексапильная Меган Фокс похвасталась стройным телом в белье: соблазнительные фото

Голливудская актриса Меган Фокс снялась в соблазнительной фотосессии для рекламы нижнего белья.

Одна из самых сексуальных актрис Голливуда Меган Фокс стала лицом бренда Frederick. Пикантную съемку провели на пляже во время заката, что придало еще большей игривости.

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На снимках звезда демонстрирует кружевное белье черного, бежевого и розового цветов. Все фотографии Меган Фокс наполнены сексуальностью и невероятной нежностью. Звезда то игриво опирается на камень на фоне волн, то сидит в гамаке, сетка которого напоминает рыбацкую.

С естественным макияжем и безупречной фигурой Меган Фокс в очередной раз доказала, что мама троих детей может выглядеть соблазнительно и сексуально.

Соблазнительная фотосессия Меган Фокс

Сексуальный образ актрисы Меган Фокс



Актриса Меган Фокс в брендовом белье



Стильная фотосессия актрисы Меган Фокс