Сексапильная Меган Фокс снялась для рекламы белья: горячие фото

Известная американская актриса Меган Фокс снялась в промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood.

Меган Фокс является лицом и креативным директором бренда Frederick's of Hollywood: модель участвует в разработке новых моделей белья.

В рекламном ролике Меган позирует в пикантных образах: от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини.

Смотрите видео с Меган Фокс:



Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood



