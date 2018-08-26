Сексапильная Меган Фокс снялась для рекламы белья: горячие фото
Известная американская актриса Меган Фокс снялась в промо-видео для новой коллекции известного американского бренда нижнего белья Frederick's of Hollywood.
Меган Фокс является лицом и креативным директором бренда Frederick's of Hollywood: модель участвует в разработке новых моделей белья.
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В рекламном ролике Меган позирует в пикантных образах: от прозрачных комбинаций и халатов до блестящих топов и бикини.
Смотрите видео с Меган Фокс:
Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood
Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood
Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood
Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood
Меган Фокс в рекламном кампейне Frederick's of Hollywood