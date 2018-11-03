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      Сексапильная Жасмин Тукс в образе роковой женщины украсила обложку глянца: фото

      51 Читати новину українською
      Жасмин Тукс для Harper's Bazaar
      Жасмин Тукс для Harper's Bazaar

      "Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс снялась в соблазнительном образе для обложки ноябрьского номера казахстанского глянцевого журнала Harper's Bazaar.

      Новые снимки из фотосессии для глянца Жасмин опубликовала на своей странице в Instagram.

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      Как пишет издание, Тукс появилась на страницах в образе ядовитого цветка из немого кино в стиле нуар. Модель Victoria's Secret позировала в объективе фотографа Энрике Вега в ярком наряде от Dior. Стилистом съемки стал Давиан Лейн.

      На большинстве фотографий Жасмин смотрит прямо в камеру, демонстрируя свою силу и уверенность.


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar


      Жасмин Тукс для казахстанского Harper's Bazaar

      Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
      Источник: 24 канал
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